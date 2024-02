Bezos e outros bilionários financiam startup que desenvolve robôs com características humanas

Apoie o 247

247 – O bilionário Jeff Bezos, dono da Amazon, a Nvidia Corp. e outras grandes empresas de tecnologia estão investindo na Figure AI Inc., uma startup que desenvolve robôs com características humanas, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto. Segundo reportagem da Bloomberg, a startup, também apoiada pela OpenAI e pela Microsoft Corp., está levantando aproximadamente $675 milhões em uma rodada de financiamento com uma avaliação prévia de cerca de $2 bilhões. Bezos, por meio de sua empresa Explore Investments LLC, comprometeu $100 milhões, enquanto a Microsoft está investindo $95 milhões. Nvidia e um fundo afiliado à Amazon.com Inc. estão fornecendo cada um $50 milhões.

Os investimentos acontecem enquanto os robôs surgem como uma nova fronteira crítica para a indústria de IA, permitindo que tecnologia de ponta seja aplicada a tarefas do mundo real.

Um humanoide é um tipo de robô projetado para se assemelhar em aparência e movimento aos seres humanos. Em sua essência, os humanóides são criados para imitar características físicas e comportamentais humanas, o que inclui a capacidade de se locomover, manipular objetos e até mesmo comunicar-se de maneira semelhante aos humanos. Geralmente, os humanoides possuem corpos com duas pernas, dois braços, uma cabeça e um torso, com uma estrutura que se aproxima da forma humana.

Esses robôs são frequentemente utilizados em pesquisas científicas, indústrias e até mesmo em entretenimento. Na pesquisa, humanoides são empregados para estudar a interação entre humanos e máquinas, além de explorar habilidades cognitivas e físicas. Nas indústrias, eles podem ser usados em tarefas repetitivas e perigosas, aumentando a eficiência e a segurança no local de trabalho. No entretenimento, humanoides são usados em filmes, parques temáticos e performances artísticas para entreter o público e criar experiências imersivas.

Os humanoides geralmente são equipados com sensores, atuadores e sistemas de processamento avançados, permitindo que percebam o ambiente ao seu redor, tomem decisões e executem ações de forma autônoma ou controlada remotamente. Embora ainda estejam em estágios iniciais de desenvolvimento, os humanoides representam um campo promissor da robótica, com potencial para impactar diversos aspectos da vida humana no futuro.

