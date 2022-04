Biden a Modi: comprar mais petróleo russo não interessa à Índia

Apoie o 247

Reuters - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ao primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, que comprar mais petróleo da Rússia não era do interesse da Índia e poderia dificultar a resposta dos EUA à guerra na Ucrânia, disseram autoridades dos EUA.

Iniciando uma videochamada de uma hora que as autoridades dos EUA descreveram como "calorosas" e "cândidas", Biden e Modi expressaram publicamente crescente alarme com a destruição dentro da Ucrânia, especialmente em Bucha, onde muitos civis foram mortos.

Biden não chegou a fazer um "pedido concreto" a Modi na segunda-feira, disse uma autoridade, observando que a Índia tem preocupações com o aprofundamento dos laços entre a Rússia e a China.

Mas ele disse que a posição da Índia no mundo não seria melhorada com a dependência de fontes de energia russas, disseram autoridades dos EUA.

"O presidente transmitiu muito claramente que não é do seu interesse aumentar isso", disse a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki.

Amplas conversas entre as duas maiores democracias do mundo ocorreram enquanto os Estados Unidos buscam mais ajuda da Índia para condenar e aplicar pressão econômica à Rússia pela invasão que Moscou chama de "operação militar especial".

"Recentemente, as notícias dos assassinatos de civis inocentes na cidade de Bucha foram muito preocupantes", disse Modi durante uma breve parte da reunião aberta aos repórteres. "Condenamos imediatamente e pedimos uma investigação independente."

Modi também disse que sugeriu em conversas recentes com a Rússia que o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, mantenham conversas diretas.

A nação do sul da Ásia tentou equilibrar seus laços com a Rússia e o Ocidente, mas ao contrário de outros membros dos países do Quad - Estados Unidos, Japão e Austrália - não impôs sanções à Rússia.

Biden disse recentemente que apenas a Índia entre o grupo Quad de países estava "um pouco instável" ao agir contra a Rússia.

Atraída por grandes descontos após sanções ocidentais a entidades russas, a Índia comprou pelo menos 13 milhões de barris de petróleo bruto russo desde a invasão no final de fevereiro. Isso em comparação com cerca de 16 milhões de barris para todo o ano passado, mostram dados compilados pela Reuters.

Psaki não revelou se a Índia se comprometeu a importar energia, mas disse que Washington está pronto para ajudar o país a diversificar suas fontes de energia.

Observando as declarações de Modi sobre a guerra na segunda-feira, Psaki disse: "parte de nosso objetivo agora é construir sobre isso e incentivá-los a fazer mais. E é por isso que é importante ter conversas de líder com líder".

Uma autoridade dos EUA acrescentou que "não pedimos à Índia que faça nada em particular". O funcionário disse que "a Índia fará seus próprios julgamentos" após "uma conversa muito franca".

As conversas em Washington na segunda-feira foram agendadas entre o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, o ministro de Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, e o ministro da Defesa indiano, Rajnath Singh.

Biden disse a Modi que estava ansioso para vê-lo no Japão para uma reunião do Quad "por volta de 24 de maio" e os dois líderes também discutiram uma série de outras questões, disseram autoridades.

