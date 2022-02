Biden assina decreto sobre sanções, proibições de investimentos e comércio com Donetsk e Lugansk

Apoie o 247

WASHINGTON, 22 de fevereiro, TASS - O presidente dos EUA, Joe Biden, assina nesta terça-feira (22) decreto sobre sanções pelo reconhecimento da Rússia da soberania das Repúblicas Populares de Lugansk e Donetsk (LPR e DPR). O documento, entre outras coisas, estabelece a proibição de os americanos financiarem e investirem nas duas repúblicas e no comércio com elas.

A ordem executiva de Biden proíbe novos investimentos nas chamadas regiões da DPR ou LPR da Ucrânia ou outras regiões desse país do Leste da Europa que possam ser determinadas pelo secretário do Tesouro, em consulta com o secretário de Estado.

Além disso, uma proibição é introduzida na importação para os Estados Unidos, direta ou indiretamente, de quaisquer bens, serviços ou tecnologia dessas regiões, bem como na exportação, reexportação, venda ou fornecimento, direta ou indiretamente, dos Estados Unidos, ou por uma pessoa dos Estados Unidos, onde quer que esteja localizada, de quaisquer bens, serviços ou tecnologia para essas regiões.

Além disso, a ordem executiva confere à administração dos EUA poderes para impor sanções a indivíduos que operam na DPR e na LPR.

Em 21 de fevereiro, o presidente russo Vladimir Putin reconheceu a soberania da DPR e da LPR. Acordos de amizade, cooperação e assistência mútua foram assinados com seus líderes.

