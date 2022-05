Biden chama de 'históricos' pedidos de adesão à Otan feitos pela Finlândia e Suécia

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, saudou "calorosamente" as candidaturas sueca e finlandesa de adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e prometeu "trabalhar" com os países para deter as ameaças.

"Saúdo calorosamente e apoio fortemente os pedidos históricos da Finlândia e da Suécia de adesão à OTAN e espero trabalhar com o Congresso dos EUA e nossos aliados da OTAN para trazer rapidamente a Finlândia e a Suécia para a aliança defensiva mais forte da história", disse Biden em um comunicado preparado e divulgado pela Casa Branca nesta quarta-feira (18).

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE