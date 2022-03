Biden chama Putin de "carniceiro" e Kremlin diz que comentários limitam perspectivas de reparar laços (vídeo)

O presidente norte-americano, Joe Biden, conversou com as principais autoridades do governo ucraniano em Varsóvia e atacaou Putin durante encontro com refugiados ucranianos edit

(Reuters) - O presidente norte-americano, Joe Biden, conversou com as principais autoridades do governo ucraniano em Varsóvia neste sábado, e chamou o presidente russo, Vladimir Putin, de "carniceiro" durante encontro com refugiados que fugiram da guerra na Ucrânia para a capital polonesa.

Em seu segundo dia na Polônia, Biden apareceu em uma reunião entre o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba; o ministro da Defesa, Oleksii Reznikov; o secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken; e o secretário de Defesa, Lloyd Austin.

A Ucrânia recebeu mais promessas de segurança dos Estados Unidos no desenvolvimento de uma co-operação de defesa, disse Kuleba a repórteres, e Reznikov expressou “otimismo cauteloso” após a reunião com Biden.

“O presidente Biden disse que o que está acontecendo na Ucrânia mudará a história do século 21, e trabalharemos juntos para garantir que essa mudança seja a nosso favor, a favor da Ucrânia e a favor do mundo democrático”, disse Kuleba à rede nacional de televisão da Ucrânia pouco depois.

Após uma outra reunião com seu correspondente polonês, Andrzej Duda, Biden reiterou o “sagrado” compromisso de Washington com garantias de segurança dentro da Otan, da qual a Polônia é membro.

A Ucrânia não é membro da Otan, e os Estados Unidos temem serem arrastados para um confronto direto com a Rússia, mas Washington prometeu defender cada centímetro de território da Otan.

A Casa Branca afirmou que em um discurso em Varsóvia ainda neste sábado Biden “fará comentários sobre os esforços coletivos do mundo livre para apoiar o povo da Ucrânia, responsabilizar a Rússia pela sua guerra brutal e defender o futuro enraizado em princípios democráticos”.

Em Varsóvia, Biden também visitou um centro de recepção de refugiados no estádio nacional. Mais de 2 milhões de pessoas fugiram da guerra para a Polônia, das 3,8 milhões que deixaram a Ucrânia no total.

Novos comentários do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre o líder russo, Vladimir Putin, reduzem as perspectivas de reparar os laços entre os dois países, disse um porta-voz do Kremlin segundo a agência de notícias TASS neste sábado.

U.S. President Biden referring to Putin: "He's a butcher." pic.twitter.com/REoD565P3p — Quds News Network (@QudsNen) March 26, 2022