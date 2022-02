Biden diz que alternativa a sanções maciças contra a Rússia é a 'Terceira Guerra Mundial'

"Você tem duas opções. Iniciar uma Terceira Guerra Mundial, entrar em guerra com a Rússia, fisicamente", disse o presidente americano edit

Agência Sputnik - Os Estados Unidos e seus aliados lançaram uma série de sanções contra autoridades russas, empresários, bancos e setores econômicos inteiros pela operação militar em andamento de Moscou na Ucrânia, caracterizada pelo presidente russo Vladimir Putin como uma "operação militar especial".

A única alternativa para sancionar a Rússia para puni-la por sua "invasão" da Ucrânia seria o início de uma "Terceira Guerra Mundial", disse o presidente dos EUA, Joe Biden.

"Você tem duas opções. Iniciar uma Terceira Guerra Mundial, entrar em guerra com a Rússia, fisicamente. Ou duas, garantir que o país que age tão contrário à lei internacional acabe pagando um preço por tê-lo feito", disse Biden em um comunicado. entrevista com o podcaster Brian Tyler Cohen.

"Não há nenhuma sanção que seja imediata. Não é como se você pudesse sancionar alguém e dizer que não poderá mais ser, uh, o presidente da Rússia [risos]. Mas acho que essas sanções, eu sei que essas sanções são as sanções mais amplas. na história e sanções econômicas e políticas", disse Biden.

Biden disse que seu "objetivo desde o início" era manter a Otan e a União Europeia "na mesma página".

"Porque a única coisa que eu acho que Putin pensou que poderia fazer foi dividir a Otan, criando uma grande abertura para ele poder passar. E isso não aconteceu se você notou. Tem sido uma unanimidade completa. E a Rússia vai pagar uma séria preço para este curto e longo prazo, particularmente longo prazo", disse Biden.

Comentando a unidade dos EUA com seus aliados europeus e asiáticos e a crescente parceria de segurança entre a Otan e a Finlândia e a Suécia, Biden sugeriu que Putin estava "produzindo exatamente o efeito oposto ao que pretendia".

"Tudo o que sei é que temos que manter o rumo com o resto de nossos aliados. E, enquanto isso, estamos fornecendo armamento defensivo e assistência econômica à Ucrânia", disse Biden.

A Rússia iniciou uma operação militar na Ucrânia na quinta-feira, juntamente com seus aliados da República Popular de Donetsk e Lugansk, com o objetivo de "desmilitarizar e desnazificar" o país. "O objetivo desta operação é proteger as pessoas que, há oito anos, enfrentam humilhações e genocídios perpetrados pelo regime de Kiev", disse Putin.

