Biden: é 'improvável' que míssil que caiu na Polônia tenha sido disparado pela Rússia

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Na terça-feira (15), o presidente dos EUA, Joe Biden, declarou que é improvável, com base na trajetória, que o míssil que caiu na Polônia tenha sido disparado da Rússia.

A declaração de Biden ocorreu em uma coletiva, após o presidente norte-americano ser questionado sobre o possível envolvimento de Moscou no incidente.

"Há informações preliminares que contestam isso, não quero afirmar isso até investigarmos completamente, mas é improvável, tendo em mente a trajetória, que [o míssil] tenha sido disparado da Rússia", disse.

Biden afirmou, logo após uma reunião com líderes do G7 e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que existe um consenso entre todos para auxiliar a investigação da Polônia sobre o incidente.

O presidente norte-americano acrescentou que garantirá que Varsóvia descubra exatamente o que aconteceu e determine os próximos passos. Biden acrescentou que representantes da OTAN se reunirão em breve para discutir o assunto.

A Rússia negou as acusações de ter disparado o míssil que atingiu a Polônia e descreveu as acusações como um esforço deliberado para agravar a situação do conflito na Ucrânia. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, nenhum dos ataques realizados ao longo da terça-feira (15) teve alvos na região da fronteira entre a Ucrânia e a Polônia.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.