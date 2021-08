Biden fracassa na tentativa de culpar a China pela criação do novo coronavírus

247 - As agências de inteligência dos EUA estão preparando o relatório encomendado pelo presidente Joe Biden para determinar a verdadeira origem do coronavírus. No entanto, até agora eles não encontraram nenhuma evidência concreta para apoiar a teoria do "vazamento de laboratório" sustentada pelo governo estadunidense.

De acordo com fontes anônimas citadas pelo Global Times, mesmo as próprias instituições de investigação e de pesquisa dos Estados Unidos e seus aliados não acreditam que o vírus tenha sido criado artificialmente.

Apesar de todas as evidências, os EUA estão determinados a usar essa alegada investigação para jogar lama na China.

Washington tem feito lobby junto à Organização Mundial da Saúde (OMS) e persuadido seus aliados, incluindo a União Europeia, Austrália, Japão e outros países, a lançar a "segunda fase de rastreamento de origem" na China o mais rápido possível e tentando dobrar a vontade dos cientistas de publicar estudos contra o país asiático.

O Global Times também afirma que o governo dos Estados Unidos usou as ameaças para fazer cientistas internacionais cederem aos seus interesses e, assim, forçá-los a culpar a China pela origem do vírus.

Em maio passado, o presidente Joe Biden ordenou que os serviços de inteligência dos EUA "redobrassem" os esforços para investigar as origens do coronavírus, incluindo a teoria de que veio de um laboratório na China.

