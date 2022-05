Biden pede ao Congresso que aprove projeto de financiamento da Ucrânia "nos próximos dias"

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu que o Congresso norte-americano aprove com rapidez o projeto que prevê grande financiamento para a Ucrânia na guerra contra a Rússia, que iniciou uma operação militar no país no dia 24 de fevereiro.

"Peço ao Congresso que aprove a lei de financiamento suplementar ucraniano imediatamente e a leve à minha mesa nos próximos dias", disse Biden em comunicado na segunda-feira, 9.

Nesta segunda, Biden assinou a Lei de Empréstimo e Arrendamento da Defesa da Democracia da Ucrânia de 2022, que visa agilizar o processo de obtenção de assistência militar à Ucrânia, segundo a CNN.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Estou assinando um projeto de lei que fornece outra ferramenta importante em nossos esforços para apoiar o governo da Ucrânia e o povo ucraniano em sua luta para defender seu país e sua democracia contra a guerra brutal de Putin”, disse Biden a repórteres em o Salão Oval.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Quero agradecer aos membros do Congresso aqui por aprovarem isso e a todos que apoiaram o projeto –e o projeto demonstra que o apoio à Ucrânia é um momento crucial neste momento”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE