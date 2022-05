Biden pode suspender Cúpula das Américas por falta de apoio sobre guerra na Ucrânia, diz inteligência russa

Apoie o 247

Sputnik - O Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia relatou uma ameaça real na Cúpula das Américas devido a discordâncias sobre a Ucrânia.

"Há uma ameaça real de suspender a Cúpula das Américas na cidade de Los Angeles, entre 6 e 10 de junho. Cidade do México, Buenos Aires e La Paz estão insatisfeitas com os desejos de Washington de focar o trabalho do Fórum na Ucrânia, e não convidar atores regionais mais importantes, como Havana, Caracas e Manágua por serem 'pró-Rússia' com relação à Ucrânia", afirmou a inteligência russa.

Conforme comunicado, muitos líderes latino-americanos estão prontos para não participarem da cúpula, caso não estejam presentes os representantes de Cuba, Venezuela e Nicarágua.

Os Estados Unidos decidiram "abafar" temporariamente o tema sobre a Ucrânia nas conversações com os países latino-americanos.

"A administração Biden ficou diante de uma escolha difícil: buscar se consolidar entre os países da América Latina sob seus auspícios ou continuar impulsionando a agenda antirrussa a nível regional [...]", informou.

Embora tenha prevalecido o bom senso no comitê de Washington, foi decidido "abafar" temporariamente o tema sobre a Ucrânia nas conversações com os países latino-americanos, para conduzir uma Cúpula das Américas bem-sucedida.

Desta forma, os EUA novamente se tornaram reféns da sua russofobia, ressaltou a inteligência russa.

"As tentativas de manipular os latino-americanos conforme as regras do Ocidente sobre a Ucrânia saíram pela culatra. E em vez de isolar a Rússia na América Latina, os EUA e seus aliados foram isolados", observou.

