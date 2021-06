Biden realiza segunda ação militar de seu mandato, bombardeando territórios na Síria e no Iraque

O pretexto do Pentágono foi coibir a ação de grupos apoiados pelo Irã nos países árabes edit

247 - Os Estados Unidos anunciaram a realização de uma série de bombardeios neste domingo (27) contra grupos que atuam na Síria e no Iraque supostamente com apoio iraniano, que teriam feito ataques com drones nos últimos meses contra forças estadunidenses na região.

As Forças Armadas dos EUA informaram ter atingido alvos em duas localidades na Síria e uma no Iraque e afirmaram se tratar de bases operacionais e depósitos de armamentos de milícias como Kataib Hezbollah e Kataib Sayyid al-Shuhada.

De acordo com a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos, os bombardeios deste domingo deixaram ao menos cinco combatentes mortos, informa a Folha de S.Paulo.

Esta é a segunda vez que Joe Biden autoriza o emprego da força no Oriente Médio desde que chegou à Casa Branca. Na ocasião anterior, em fevereiro, o líder estadunidense ordenou ataques na Síria em resposta a lançamentos de foguetes no Iraque contra forças dos Estados Unidos.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.