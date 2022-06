Biden se encontra com Bolsonaro e diz que Brasil tem democracia vibrante e instituições eleitorais fortes

O presidente dos EUA e Jair Bolsonaro fizeram o primeiro encontro bilateral entre eles e também discutiram eleições no Brasil, onde o bolsonarismo ataca sem provas as urnas edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quinta-feira (9) que o "Brasil uma democracia vibrante com instituições eleitorais fortes".

O líder da Casa Branca teve um encontro com Jair Bolsonaro (PL) e os dois devem ter discutido sobre as eleições no Brasil. Biden também disse que o "Brasil fez um bom trabalho para proteger a Amazônia".

Em abril, o governo Biden recebeu um dossiê com alertas sobre os ataques de Bolsonaro contra o sistema eleitoral brasileiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Seus constantes ataques (de Bolsonaro) às eleições devem levar governos internacionais a apoiar a democracia brasileira", afirmou o relatório entregue a políticos norte-americanos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE