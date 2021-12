Bilionário abandona igreja mormon e doa 90% de fortuna de US$ 5 bi para comunidade LGBTQ+

Apoie o 247

247 - O bilionário da área de tecnologia de publicidade Jeff T Green anunciou, em carta, que renunciou ao título de membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e disse que irá doar 90% de sua fortuna - estimada em US$ 5 bilhões - , começando com uma doação de US$ 600 mil para o grupo de direitos LGBTQ Equality Utah.

No documento, de acordo com O Globo, Green repreendeu a instituição religiosa no tocante a questões sociais e dos direitos da comunidade LGBTQ+. “Embora a maioria dos membros sejam boas pessoas tentando fazer o que é certo, acredito que a igreja está ativamente e atualmente causando danos ao mundo”, escreveu. “ Eu acredito que a Igreja Mórmon tem impedido o progresso global dos direitos das mulheres, direitos civis e igualdade racial, e direitos LGBTQ +”, completou o bilionário

Green também acusou a igreja de tirar explorar os membros mais pobres. “Eu acho que a igreja explorou seus membros e sua necessidade de esperança para construir templos, construir shoppings e fazendas de gado, financiar fundos de investimento e possuir títulos lastreados em hipotecas, ao invés de aliviar o sofrimento humano dentro ou fora do igreja”, destacou ele no texto.

“Esse dinheiro vem de pessoas, geralmente pobres, que acreditam de todo o coração que representa a vontade de Jesus. Eles dão, esperando as bênçãos do céu”, complementou em seguida.

