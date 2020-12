Bill Gates prevê volta da normalidade dentro de quatro a cinco meses

O empresário explica que "com vacinas e tratamentos terapêuticos promissores no horizonte" esse cenário pode ser alcançado edit

Do Página 12 – O fundador da Microsoft, Bill Gates, que vem fazendo previsões diferentes sobre o coronavírus, antecipou que os Estados Unidos poderiam retornar a uma "vida normal" na primavera de 2021, ou seja, no outono do hemisfério sul. No entanto, ele esclareceu que "os próximos quatro ou cinco meses serão muito desoladores. "

O empresário explica que "com vacinas e tratamentos terapêuticos promissores no horizonte" esse cenário pode ser alcançado. Nesse sentido, ele observou que "avanços como os tratamentos com anticorpos monoclonais (que funcionam imitando a capacidade do sistema imunológico de combater os vírus) e o lançamento de 'vacinas incríveis' também ajudarão".

"As vacinas estão perto da aprovação. Os fabricantes de medicamentos Pfizer e Moderna solicitaram uma autorização de uso de emergência para vacinas cobiçadas da Food and Drug Administration. E a vacina Pfizer foi aprovada para uso emergencial no Reino Unido na quarta-feira e o lançamento está previsto para semana que vem ”, acrescentou.

Contra esse pano de fundo, Gates considerou que "na primavera esses números serão grandes o suficiente para que, certamente nos Estados Unidos, as coisas comecem a mudar dramaticamente".

