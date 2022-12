Blinken diz que conflito na Ucrânia terminará com diplomacia e negociação

"Em algum momento isso vai acabar, e quase certamente vai acabar com diplomacia", afirmou edit

Sputnik – O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse nesta segunda-feira (5) que o conflito entre Ucrânia e Rússia terminará com diplomacia e negociação em busca de uma "paz duradoura e justa".

"Em algum momento isso vai acabar, e quase certamente vai acabar com diplomacia, com negociação. Mas o que acho que temos que ver é uma paz justa e duradoura, não uma paz falsa", disse Blinken em evento organizado pelo The Wall Street Journal.

A declaração veio em resposta a uma pergunta sobre o que permitiria o potencial para negociações com a Rússia.

Durante o evento, Blinken reforçou que os Estados Unidos estão focados em ajudar a Ucrânia a recuperar os territórios libertados pela Rússia desde 24 de fevereiro.

"Nosso foco é continuar fazendo o que temos feito, que é garantir que a Ucrânia tenha em mãos o que precisa para se defender", declarou.

Na última sexta-feira (2), o presidente russo, Vladimir Putin, disse ao chanceler alemão, Olaf Scholz, que o apoio político e financeiro à Ucrânia leva Kiev a rejeitar completamente a ideia de aderir a negociações.

Segundo o comunicado do Kremlin, o presidente chamou a atenção para a linha destrutiva dos Estados ocidentais, incluindo a Alemanha, que sustenta o regime de Kiev com armas, treinando os militares ucranianos.

Nesta segunda-feira (5), o Ministério da Defesa da Rússia disse que a Ucrânia lançou um ataque aos aeródromos militares russos nas regiões de Saratov e Ryazan com drones a jato de fabricação soviética.

A defesa aérea interceptou esses drones, mas seus fragmentos mataram três e feriram quatro militares russos.

Operação russa

A Rússia lançou uma operação militar especial na Ucrânia em 24 de fevereiro em resposta aos apelos das Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk (RPD e RPL) por proteção contra as tropas ucranianas. O Ministério da Defesa da Rússia disse que a operação, que tem como alvo a infraestrutura militar ucraniana, visa "desmilitarizar e desnazificar" a Ucrânia e libertar completamente Donbass.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse que a operação visa "proteger as pessoas submetidas ao genocídio pelo regime de Kiev por oito anos". As nações ocidentais impuseram numerosas sanções à Rússia e forneceram armas à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse que qualquer carga que contenha armamento para a Ucrânia se tornará um alvo legítimo para a Rússia.

Em setembro foram realizados referendos sobre a adesão das regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporozhye à Rússia, onde a maioria dos eleitores apoiou a iniciativa. O presidente Vladimir Putin assinou tratados com os chefes dos territórios em 30 de setembro.

