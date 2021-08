Bloqueio ilegal dos EUA causou perdas de US$ 57 bilhões para a PDVSA, petrolífera estatal da Venezuela

A PDVSA é o motor econômico da Venezuela. Este número crescente é muito maior do que os US $ 50 bilhões que o FMI estimou que poderiam acabar com a pandemia de Covid-19 no mundo edit

247 - O ilegal bloqueio comercial imposto pelo governo dos Estados Unidos causou uma deterioração de US $ 57,1 bilhões nos ativos e no patrimônio líquido consolidado da PDVSA, estatal petrolífera da Venezuela e motor econômico do país.

“Este número crescente é muito maior do que os US $ 50 bilhões que o Fundo Monetário Internacional estimou que poderiam acabar com a pandemia de Covid-19 que afeta todo o planeta”, lembra reportagem do Orinoco Tribune.

Relatório de empresa venezuela indica que, desde 2015, a empresa teve uma queda na receita com pouco investimento.

O relatório explica que o bloqueio causou escassez de investimentos e com eles a deterioração e precarização das infraestruturas produtivas para exploração do petróleo, o que se reflete em detrimento do valor contábil do ativo com impacto direto no patrimônio consolidado da PDVSA.

Segundo o estudo, em 2015, o patrimônio consolidado da PDVSA era de $ 90,9 bilhões de dólares. No final de 2020, os números revelam uma redução para US $ 33,7 bilhões, com uma redução ano a ano de US $ 5,4 bilhões, equivalente a 14% do patrimônio líquido consolidado ao final de 2019.

“Esta é a devastadora realização do bloqueio financeiro imposto à Venezuela e à PDVSA pelos EUA”, afirmou o relatório do comissário da PDVSA.

“Esta deterioração financeira deve ser levada aos tribunais internacionais para obter a compensação financeira adequada. São atos de guerra unilaterais que causaram profundos danos econômicos. Eles perseguiram os países e pessoas que tentaram fazer negócios com a Venezuela.”

