Bolsonaro foi à Rússia após ser ignorado por Biden, diz New York Times

247 - Jair Bolsonaro (PL) decidiu viajar à Rússia, para se encontrar nesta quarta-feira (16) com o presidente do país, Vladimir Putin, após ser ignorado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de acordo com o jornal The New York Times.

Fontes anônimas da Casa Branca relataram que Bolsonaro fez um apelo por um encontro com Biden, ou pelo menos por uma ligação telefônica com o mandatário norte-americano. O governo estadunidense, no entanto, não deu retorno.

O brasileiro teria então avisado à administração Biden que visitaria a Rússia caso continuasse sendo ignorado pelos Estados Unidos. A confirmação da viagem à Rússia ocorreu em dezembro.

O governo norte-americano "não ficou feliz" com a viagem e entrou em contato com o brasileiro para "transmitir a sua preocupação de que era um mau momento para viajar para Moscou, dadas as negociações em curso sobre a Ucrânia".

