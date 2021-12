Boric chega a La Moneda para iniciar transição com Piñera (vídeo)

Este é o primeiro encontro da transição de poder com o atual líder, Sebastián Piñera edit

247 - O presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, chegou ao Palácio de La Moneda, nesta segunda-feira (20), aclamado por seus apoiadores. O enviado especial do 247 ao país, Jeferson Miola, registrou o momento em live no Twitter.

Este é o primeiro encontro da transição de poder com o atual líder, Sebastián Piñera. O mandato de Piñera expira em março de 2022.

"Se siente, se siente, Boric presidente!", clamavam os apoiadores.

Boric fez uma breve saudação aos apoiadores antes de se dirigir ao palácio.

Veja:

