Caminhoneiros canadenses mantêm cerco à capital Ottawa e são saudados por Trump

Apoie o 247

ICL

OTTAWA (Reuters) - Dezenas de caminhões e outros veículos bloquearam o centro da cidade de Ottawa pelo segundo dia depois que milhares desceram à capital do Canadá no sábado para protestar contra o primeiro-ministro Justin Trudeau e os mandatos de vacina contra a COVID-19.

Caminhões permaneceram estacionados nas ruas perto do parlamento no domingo, um dia antes de os legisladores retomarem o trabalho após o feriado. Centenas de manifestantes também saíram no domingo. Alguns caminhoneiros disseram que não vão sair até que o mandato seja derrubado.

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, falando em um comício no Texas no sábado, elogiou os manifestantes canadenses por "resistir bravamente a esses mandatos sem lei", em um sinal de que a politização da pandemia vista principalmente ao sul da fronteira se espalhou para o norte.

PUBLICIDADE

Em solidariedade ao comício de Ottawa, caminhoneiros e manifestantes bloquearam uma passagem de fronteira Canadá-EUA no sul de Alberta, disse a polícia no Twitter.

Em Ottawa, milhares se reuniram pacificamente no sábado e não houve prisões, embora vários incidentes estejam sendo investigados pela polícia.

"Várias investigações criminais estão em andamento", disse a polícia de Ottawa no Twitter, incluindo a "profanação do Memorial Nacional de Guerra" e "comportamento ameaçador/ilegal/intimidador para policiais/trabalhadores da cidade e outros indivíduos".

PUBLICIDADE

Um manifestante foi filmado dançando no memorial de guerra - o túmulo do soldado desconhecido - e bandeiras com suásticas foram vistas na multidão. Um shopping no centro da cidade fechou porque os manifestantes se recusaram a usar máscaras.

Michael Cooper, um legislador conservador que distribuiu café no protesto, foi fotografado em pé perto de uma bandeira canadense com uma suástica durante uma entrevista na TV. Mais tarde, ele divulgou um comunicado condenando o manifestante "repreensível" no Twitter.

O principal soldado do Canadá, o chefe do Estado-Maior da Defesa, general Wayne Eyre, denunciou uma mulher filmada dançando no túmulo do soldado desconhecido, dizendo que ele estava "doentio".

PUBLICIDADE

Não toleramos nenhum comportamento desrespeitoso", disse a página oficial do Facebook para o comício no sábado.

A manifestação começou como um protesto contra a exigência de vacina para motoristas transfronteiriços, mas se transformou em uma manifestação contra o governo Trudeau com uma forte tendência antivacinação.

Devido a preocupações de segurança, Trudeau e sua família deixaram sua casa no centro de Ottawa no sábado. No início desta semana, Trudeau disse que o comboio representava uma "pequena minoria marginal" que não representa as opiniões dos canadenses.

PUBLICIDADE

Cerca de 90% dos caminhoneiros transfronteiriços do Canadá e quase 79% da população tiveram duas vacinas contra o COVID-19. O Canadá está agora no meio de um aumento nos casos de variantes do Omicron que está sobrecarregando os hospitais.

O ministro dos Transportes, Omar Alghabra, descartou a reversão de qualquer um dos mandatos no domingo.

“As vacinas são nossa melhor maneira de nos proteger e proteger nossa economia do COVID-19”, disse Alghabra em entrevista ao CanaBC. "É inaceitável ver a suástica voando em qualquer lugar", acrescentou.

O Partido Conservador do Canadá apoiou o protesto, que visava muito de sua raiva - em sinais e cânticos - diretamente a Trudeau. O Partido Popular do Canadá, de direita, que não tem assento no parlamento, compareceu ao comício.

"Somos superdisseminadores da liberdade", disse o líder do Partido Popular, Maxime Bernier, em um discurso no sábado.

O prefeito de Ottawa, Jim Watson, disse que alguns manifestantes assediaram uma cozinha de sopa, exigindo refeições gratuitas porque sua recusa em usar máscaras significava que eles não deveriam fazer pedidos em restaurantes, de acordo com uma entrevista à CBC.

"Você tem o direito de protestar, você teve seu protesto, por favor, siga em frente", disse Watson.