Cazaquistão: tentativa de golpe frustrada, ordem restaurada, diz presidente

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, disse nesta segunda-feira (10) que a ordem no país foi restaurada após uma tentativa de golpe fracassada.

“A ordem foi totalmente restaurada no Cazaquistão. As ameaças à segurança do país foram repelidas”, disse Tokayev durante um conferência de vídeo com líderes da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (CSTO), incluindo o presidente russo Vladimir Putin.

Tokayev descreveu os protestos sem precedentes como uma “tentativa de golpe” e agradeceu à aliança militar CSTO liderada pela Rússia por enviar um contingente de manutenção da paz de 2,030 homens ao país.

PUBLICIDADE

A antiga república soviética foi tomada por protestos desde o dia 2 de janeiro. Os manifestantes denunciam a alta no preço dos combustíveis. Confrontos com a polícia foram registrados nas ruas das principais cidades cazaques, incluindo a maior delas, Almaty, e a capital Nur-Sultan.

Putin disse que as tropas serão completamente retiradas do Cazaquistão assim que cumprirem sua missão. “Quero destacar que (será) por um período limitado de tempo, o que o presidente do Cazaquistão julgar apropriado”, acrescentou Putin. (Com informações da Prensa Latina).

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE