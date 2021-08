Cenas mostram pessoas caindo de um avião norte-americano que deixa o Afeganistão (vídeo)

Circula nas redes sociais cenas de pessoas sendo jogadas para fora de um avião norte-americano após a decolagem no Afeganistão. Elas teriam se escondido ou amarrado fora da aeronave. Os EUA estão retirando tropas do país asiático depois que o Talibã retomou o poder edit

247 - Cenas mostraram pessoas caindo de um avião dos Estados Unidos que decolou do aeroporto de Cabul, no Afeganistão. Eles teriam se escondido ou amarrado fora da aeronave, de acordo com relatos do canal RT.

Várias pessoas estão tentando deixar o Afeganistão após o Talibã tomar a capital Cabul e voltar ao poder após 20 anos. O palácio presidencial foi ocupado pelas novas forças políticas no domingo (15). O presidente Ashraf Ghani fugiu do país.

Os EUA atacaram o Afeganistão em 2001, em resposta ao atentado do 11 de Setembro. Em fevereiro do ano passado, o então presidente americano, Donald Trump, assinou acordo com o Talibã para a retirada total das tropas do país em abril de 2021.

O atual presidente, Joe Biden, adiou a saída completa para o fim deste mês. Com a retirada das tropas, o Talibã reconquistou o poder.

Varias personas presuntamente murieron al caer de un avión que despegó del aeropuerto del Kabul. Según los reportes, se habían escondido o atado en el exterior de la aeronave pic.twitter.com/2bMZ2M87nY August 16, 2021

سقوط ثلاثه لاحول ولاقوة الا بالله ، رحمهم الله هذا مايعجز عنه الوصف الهروب من الوطن 💔 pic.twitter.com/hrsYgvpMFn August 16, 2021

