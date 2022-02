Chancelaria russa defende ações tomadas em Moscou contra agência alemã Deutsche Welle

Retaliação foi tomada após Alemanha fechar o canal russo RT no país e porta-voz Zakharova disse que ações geram reações edit

Apoie o 247

ICL

MOSCOU, TASS – Moscou tomou medidas de retaliação contra a emissora alemã Deutsche Welle após a decisão de Berlim de proibir a RT DE na Alemanha para demonstrar que novos passos nessa direção terão um custo, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, no sábado, em entrevista ao canal Soloviev Live no YouTube.

"Respondemos, fomos ensinados, estamos fazendo isso para demonstrar que novos passos nessa direção terão um custo", destacou o diplomata.

Em 2 de fevereiro, a Comissão de Licenciamento e Supervisão proibiu a transmissão do canal de TV RT DE na Alemanha, uma vez que não havia licença exigida pela lei de mídia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou anteriormente que Moscou estava fechando o escritório de notícias da Deutsche Welle na Rússia como o primeiro estágio de medidas de retaliação após a decisão do regulador alemão de proibir o RT DE na Alemanha. Outras medidas incluirão a retirada de credenciais de todos os funcionários do escritório russo da Deutsche Welle e o lançamento de um processo destinado a identificar o governo e os órgãos públicos da Alemanha envolvidos na proibição de RT DE de transmitir e colocar outros tipos de pressão sobre o meio de comunicação russo, que acabará por ser impedido de entrar na Rússia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE