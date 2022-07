Chanceler chinês espera que Organização para a Cooperação de Xangai atue em favor da igualdade no mundo

Apoie o 247

TASS - A Organização para a Cooperação de Xangai (OCX) deve atuar como uma força motriz para garantir a igualdade internacional e desempenhar um papel estabilizador no mundo, disse o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, nesta quinta-feira (28).

"Dadas as complexas mudanças na situação internacional e os vários desafios que apresenta, os membros da Organização de Cooperação de Xangai precisam reforçar a interação, solidariedade e cooperação. A OCX deve ser uma força importante e um impulsionador dos esforços para restaurar a economia após a pandemia ", afirmou Wang Yi em uma reunião com seu colega russo Sergei Lavrov à margem de uma reunião de ministros das Relações Exteriores da OCX na capital do Uzbequistão, Tashkent.

"Espero que hoje cheguemos a muitos acordos", afirmou o principal diplomata chinês, dirigindo-se a Lavrov.

