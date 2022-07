Chanceler da Hungria ofereceu ajuda para reeleição de Bolsonaro

Relatório interno mostra que Péter Szijjártó questionou se haveria algo que seu governo "poderia fazer para ajudar na reeleição do presidente Bolsonaro" edit

247 - A Folha de S. Paulo informa que o chanceler da Hungria, Péter Szijjártó, ofereceu seu suporte para auxiliar a campanha de Jair Bolsonaro à reeleição.

No início de julho, durante uma reunião com a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Cristiane Britto, em Londres, Inglaterra, Szijjártó afirmou ter solicitado o encontro porque Hungria e Brasil compartilham a mesma visão sobre família. A informação consta no relatório interno de viagem, obtido pela Folha.

A ministra brasileira escreveu no relatório que, em segundo lugar, o húngaro pediu a reunião "devido ao interesse em saber mais do cenário eleitoral". "Ele questionou se haveria algo que o governo húngaro poderia fazer para ajudar na reeleição do presidente Bolsonaro", diz o documento.

A ministra respondeu comentando "a polarização da sociedade brasileira" no período eleitoral. "Destaquei a convergência de pensamentos dos dois países em diferentes temas, particularmente naqueles afetos à competência do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH)", disse ela.

Na reunião, o chanceler também afirmou que o Brasil tem a maior comunidade húngara da América Latina. Esse grupo, segundo ele, apoia majoritariamente Bolsonaro. No fim do encontro, ele "desejou sucesso nas próximas eleições presidenciais", ainda segundo o relato da ministra.

O governo Viktor Orbán é notório por posicionamentos conservadores em relação a questões que envolvem família e direitos reprodutivos e sexuais. No ano passado, a Hungria foi criticada por defensores da causa LGBT após introduzir uma lei que proíbe a promoção e exibição da homossexualidade para menores de idade.

