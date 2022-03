Chanceler ucraniano pede que China "use laços com Moscou" para impedir ação militar; Pequim defende saída diplomática

Apoie o 247

247, com Reuters - O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, pediu a seu colega chinês em um telefonema na terça-feira que use os laços de Pequim com Moscou para impedir a ação militar da Rússia ao seu vizinho, disse o Ministério das Relações Exteriores ucraniano em comunicado.



De acordo com o comunicado, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse a Kuleba que Pequim está pronta para fazer todos os esforços para ajudar a acabar com a guerra por meio da diplomacia.



A China, que se aproximou de Moscou nos últimos anos, ao mesmo tempo em que mantém laços diplomáticos cordiais e fortes laços comerciais com a Ucrânia, se recusou a condenar o ataque da Rússia ao país ou a chamar suas ações de invasão.

A ligação entre os dois é a primeira a ser relatada desde o ataque da Rússia ao seu vizinho na quinta-feira passada. Foi iniciado por Kuleba, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores da China.



Wang repetiu o pedido da China por uma solução para a crise por meio de negociações, dizendo que apoia todos os esforços internacionais que possam ajudar a alcançar uma resolução política, disse o Ministério das Relações Exteriores chinês em comunicado.

Em janeiro, o presidente chinês Xi Jinping celebrou 30 anos de laços com a Ucrânia, saudando a "aprofundamento da confiança política mútua" entre eles. A Ucrânia é um centro da Iniciativa do Cinturão e Rota, uma ampla infraestrutura e empreendimento diplomático que une a China à Europa.



A Rússia chama suas ações na Ucrânia de "operação especial" que, segundo ela, não foi projetada para ocupar território, mas para destruir as capacidades militares de seu vizinho do sul e capturar o que considera nacionalistas perigosos.

