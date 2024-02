Chefe da diplomacia da UE defende Brasil como 'porta-voz da solução de dois Estados' para situação em Gaza

Apoie o 247

247 - O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, disse que Israel não terá segurança e estabilidade enquanto a Palestina não tiver seus direitos garantidos. O diplomata também pediu que o chanceler brasileiro Mauro Vieira fosse "porta-voz da solução de dois Estados" para que o conflito entre Israel e Palestina tenha fim.“Todos concordam que a guerra deve acabar, mas não concordam sobre como fazer isso, disse Borrel em conversa com jornalistas nesta quinta-feira (22), na Cúpula do G20, que acontece no Rio de Janeiro.

“Nunca haverá segurança e estabilidade política para Israel enquanto a Palestina não tiver seus direitos garantidos”, ressaltou o diplomata de acordo com o jornal O Globo. Ele também demonstrou preocupação com o recente aumento de civis palestinos mortos na Cisjordânia e destacou que a região “está fervendo". >>> Reforma da governança global será fio condutor da reunião de chanceleres do G20, diz diplomata brasileiro

Além do conflito Israel-Palestina, Borrell também abordou outras questões, como a necessidade de reformas em organismos internacionais, incluindo a Organização das Nações Unidas (ONU). Ele argumentou que o Conselho de Segurança da ONU não é mais funcional da forma atual e defendeu uma mudança de mentalidade para tornar as instituições existentes mais eficientes, em vez de criar novas. O posicionamento de Borrel se soma ao adotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que defende uma reformulação do sistema de governança global. >>> Bandeira de Lula para reformar a ONU é ponto de virada para protagonismo do Sul Global, diz analista

"Não é apenas sobre as instituições, é sobre mudança de pensamento (mindsetting). Nosso objetivo é fazer com o que nós temos funcione melhor, e não necessariamente criar algo novo. Nosso objetivo é fazer com que as instituições funcionem. E, para isso, quanto mais players tivermos na mesa, melhor. Mudar as regras do que existe hoje é mais complicado", afirmou Borrell. novo", afirmou Borrell.

