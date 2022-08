Chefe da Otan admite que Europa pagará preço por apoiar Ucrânia

Apoie o 247

TASS - O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse em entrevista à ZDF nesta terça-feira (23), que é necessário continuar prestando assistência à Ucrânia, mas admitiu que seria difícil e que a Europa pagaria um preço por seu apoio a Kiev.

"O que estamos vendo é um apoio sem precedentes dos aliados europeus da Otan, Alemanha, Canadá, Estados Unidos e muitos outros países ao redor do mundo. Apoiamos a Ucrânia e vamos apoiá-la enquanto for necessário. Esta é a mensagem dos aliados da Otan", disse Stoltenberg ao canal de TV alemão.

No entanto, ele disse que fornecer assistência militar a Kiev não foi fácil. "Não estou a dizer que é fácil. Requer trabalho árduo. Estou empenhado em trabalhar com outros líderes da Aliança na Europa e na América do Norte para assegurar que continuamos a assegurar o apoio", disse o secretário-geral da Otan. Ele apontou para a contribuição significativa da Alemanha e disse que esperamos que o governo alemão faça mais.

Stoltenberg também alertou que o próximo inverno seria difícil. "Pagaremos um preço por nosso apoio à Ucrânia como consequência das sanções e, claro, do fato de a Rússia usar a energia como arma", disse ele na entrevista. "Mas devemos entender que não há alternativa ao nosso apoio."

O chefe da Otan instou o Ocidente a "maximizar a probabilidade de um resultado aceitável da guerra do ponto de vista da Ucrânia". "O melhor que podemos fazer é fornecer apoio militar, financeiro, humanitário e econômico à Ucrânia", enfatizou.

Pode levar anos para apoiar a Ucrânia, mas haverá consequências, advertiu Stoltenberg, "não apenas na esfera militar, mas também nas indústrias. Precisamos aumentar a produção", disse ele. "Como Otan, temos dois papéis: devemos apoiar a Ucrânia, um parceiro próximo. A outra tarefa é garantir" que não haja escalada, alertou, referindo-se ao artigo 5º do Tratado de Washington, assinado em 1949, que prevê uma resposta a um ataque armado contra todos e cada um dos membros da Aliança.

