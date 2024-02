Chefe de ajuda da ONU se diz "chocado" com massacre em Gaza durante entrega de ajuda humanitária

Apoie o 247

Reuters - O chefe de ajuda da ONU, Martin Griffiths, disse nesta quinta-feira que estava chocado com os relatos de mortes e feridos durante a transferência de suprimentos de ajuda a oeste da Cidade de Gaza.

"Mesmo depois de quase cinco meses de hostilidades brutais, Gaza ainda tem a capacidade de nos chocar", afirmou Griffiths em um post no X. "Estou chocado com os relatos de mortes e ferimentos de centenas de pessoas durante uma transferência de entrega de ajuda a oeste da Cidade de Gaza hoje."

Autoridades de saúde em Gaza disseram nesta quinta-feira que disparos israelenses contra pessoas que aguardavam ajuda perto da Cidade de Gaza mataram 104 palestinos e feriram 280, com um hospital dizendo que havia recebido 10 corpos e dezenas de pacientes feridos.

Israel contestou o relato e o número de mortos divulgado pelas autoridades de saúde em Gaza, administrada pelo Hamas, dizendo que os caminhões de ajuda foram cercados por centenas de pessoas e que, na confusão, muitos foram pisoteados ou atropelados, embora tenha reconhecido que suas forças abriram fogo posteriormente.

