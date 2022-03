Chernobyl está sem energia elétrica e pode espalhar radiação pela Europa

A empresa estatal de gerenciamento de energia atômica da Ucrânia emitiu um alerta nuclear: 'pode ocorrer liberação de substâncias radioativas no meio ambiente' edit

247 - A usina nuclear de Chernobyl está sem energia elétrica, informou a empresa estatal de gerenciamento de energia atômica da Ucrânia, a Energoatom, em um alerta nuclear divulgado na manhã desta quarta-feira (9), segundo O Antagonista. A linha de energia elétrica entre Kiev e Chernobyl foi desconectada por causa dos conflitos entre militares russos e ucranianos.

A usina está "completamente paralisada", diz o comunicado. A falta de energia elétrica na usia ameaça não só a Ucrânia, mas toda a Europa.

Sem eletricidade, explica a Energoatom, o combustível nuclear armazenado na usina pode aquecer e emitir radiação para o céu, possibilitando que o vento leve a radiação para todo o continente.

“A linha de alta tensão de 750 kV Chernobyl-Kyiv está atualmente desconectada devido a danos causados ​​pelos ocupantes. Assim, a estação de Chornobyl e todas as instalações nucleares da Zona de Exclusão ficaram sem eletricidade. Cerca de 20.000 conjuntos de combustível usado são armazenados na instalação de armazenamento de combustível nuclear usado. Eles precisam de resfriamento constante. O que só é possível se houver eletricidade. Se não houver, as bombas não esfriarão. A temperatura nas piscinas de retenção aumentará, podendo ocorrer liberação de substâncias radioativas no meio ambiente“, diz a empresa.

