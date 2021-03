China acusa EUA de fazer provocações na abertura da reunião no Alasca

Altos dirigentes chineses apresentaram as posições do país sobre questões relevantes no início do diálogo estratégico de alto nível com os Estados Unidos nesta quinta-feira na cidade de Anchorage, no Alasca. A delegação chinesa diz que o representante dos EUA fez provocações no início da reunião edit

247 - Yang Jiechi, membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC) e diretor do Departamento da Comissão dos Assuntos Exteriores do Comitê Central do PCC, Wang Yi, conselheiro de Estado e ministro das Relações Exteriores da China, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, participaram do diálogo bilateral em Anchorage nesta quinta-feira (18) .

"O lado chinês veio a Anchorage, Alasca com sinceridade para o diálogo estratégico de alto nível entre a China e os Estados Unidos a convite do lado norte-americano, e está pronto para conduzir as negociações em linha com o procedimento e o arranjo acordados por ambos os lados com antecedência, informou um funcionário da delegação chinesa nesta quinta-feira", segundo a agência Xinhua.

No entanto, ao iniciar o evento e fazer as declarações de abertura, o lado dos EUA ultrapassou seriamente o tempo acordado e lançou provocativamente ataques e acusações infundados contra as políticas interna e externa da China, de acordo com o resumo.

“Esta não é a maneira adequada de receber os convidados, tampouco é compatível com o protocolo diplomático. O lado chinês respondeu de forma solene, segundo o resumo apresentado pela delegação do país asiático”.

