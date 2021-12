China anuncia sanções recíprocas contra oficiais americanos

Apoie o 247

247 - O Ministério das Relações Exteriores da China anunciou, nesta terça-feira (21), sanções contra oficiais americanos, como resposta recíproca às sanções impostas pelos EUA devido à questão de Xinjiang.

"Estamos tomando contramedidas contra quatro membros da Comissão de Liberdade Religiosa Internacional americana: sua presidente, Nadine Maenza; sua vice-presidente, Nury Turkel; e os comissários Anurima Bhargava e James W. Carr", disse o porta-voz porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Zhao Lijian, à imprensa.

As sanções incluem "a proibição das pessoas mencionadas de entrarem na China e o congelamento de seus bens na China continental, Hong Kong e Macau", acrescentou o porta-voz. "Cidadãos e instituições chineses também estão proibidos de tratar com essas pessoas". (Com informações do South China Morning Post).

