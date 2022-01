China apresenta o maior robô biônico do mundo com capacidades off-road, diz mídia (vídeo)

O dispositivo foi desenvolvido com o intuito de acessar áreas remotas, acidentadas e que seriam arriscadas para humanos ou veículos tripulados edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - De acordo com informações da emissora estatal chinesa CCTV, o robô quadrúpede é movido a energia elétrica e seria eficiente para missões de reconhecimento em áreas de grande risco, como campos de batalha.

O robô é equipado com câmeras e sensores que identificam os seus arredores, para que ele possa se locomover com facilidade em todos os tipos de terrenos, desde campos gramados até a beira de penhascos.

A reportagem da CCTV também detalhou a versatilidade da nova tecnologia que é composta de 12 conjuntos de módulos, o que proporciona movimentos livres para frente, para trás, na diagonal e também corridas e pulos. Segundo as previsões, o robô teria mais de três metros de comprimento e velocidade de até 10km/h.

PUBLICIDADE

Dê uma olhada no robô biônico quadrúpede movido a eletricidade desenvolvido independentemente na China - o maior, mais pesado e com a maior capacidade off-road do mundo.

O robô biônico é capaz de carregar 160 quilos de carga, o que também o transforma em uma alternativa segura para transporte de mantimentos.

PUBLICIDADE

Segundo informações de um especialista não identificado, citado pelo Global Times, o robô seria uma ótima opção para missões de monitoramento em locais remotos, como florestas densas, regiões frias e congeladas e também em locais de grande altitude.

PUBLICIDADE