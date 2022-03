China: tentativa de intimidação dos EUA em Taiwan é "tão fraca como sucata frente à Grande Muralha de aço" chinesa

Apoie o 247

247, com Xinhua - Na terça-feira, 1, a China pediu aos Estados Unidos que lidem com as questões relacionadas a Taiwan com prudência para evitar prejudicar ainda mais as relações China-EUA, bem como a paz e a estabilidade em todo o Estreito de Taiwan.



O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin, fez as declarações em uma coletiva de imprensa diária, em resposta a notícias recentes da mídia de que os Estados Unidos enviarão cinco ex-funcionários de alto nível para visitar Taiwan em uma demonstração de apoio dos EUA à ilha.

Wang disse que o povo chinês está firmemente comprometido em salvaguardar sua soberania nacional e integridade territorial. "A demonstração dos EUA do chamado apoio a Taiwan é inútil, quem quer que seja enviado."



Ele instou os Estados Unidos a cumprirem o princípio de uma só China e as provisões dos comunicados conjuntos, interrompa todas as trocas oficiais com Taiwan e lide com questões relacionadas a Taiwan com prudência.



Quando solicitado a comentar sobre o recente ato dos EUA para animar a passagem do destróier de mísseis guiados USS Ralph Johnson pelo Estreito de Taiwan, Wang disse que se o lado dos EUA pretende encorajar os separatistas que buscam a "independência de Taiwan" por meio de tal movimento. "Isso apenas acelerará o colapso das forças da 'independência de Taiwan', e os Estados Unidos pagarão um alto preço por seu comportamento arriscado".



"Se o lado dos EUA tentar intimidar ou pressionar a China por meio de tal movimento, gostaríamos de alertar os Estados Unidos que qualquer dissuasão militar é tão fraca quanto sucata de ferro em frente à Grande Muralha de aço constituída pelos 1,4 bilhão de chineses", disse Wang.

