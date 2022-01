Com 1 milhão de infectados, Austrália decide "seguir em frente", sem novos lockdowns

Apoie o 247

SYDNEY, 10 de janeiro (Reuters) - A Austrália deve "superar" o rápido surto de Omicron, disse o primeiro-ministro Scott Morrison na segunda-feira, quando as infecções ultrapassaram 1 milhão, mais da metade apenas na semana passada, sobrecarregando hospitais e redes de fornecimento.

Embora bloqueios agressivos e controles de fronteira rígidos mantivessem o controle das infecções no início da pandemia, a Austrália agora está lutando contra infecções recordes em seu esforço para viver com o vírus após taxas de vacinação mais altas.

As crescentes internações hospitalares forçaram as autoridades a restaurar as restrições em alguns estados, à medida que as empresas enfrentam a falta de pessoal devido a doenças ou requisitos de isolamento.

Morrison, enfrentando pressão no início de um ano eleitoral, planeja mudanças nas regras de isolamento para permitir o trabalho na produção e distribuição de alimentos por aqueles que estiveram em contato próximo com infecções assintomáticas.

"Omicron é uma mudança de marcha e temos que seguir em frente", disse o primeiro-ministro em uma coletiva de imprensa na capital, Canberra. "Você tem duas opções aqui: você pode avançar ou travar com novos lockdowns. Nós somos a favor de seguir em frente"

Morrison, que apresentará suas propostas aos líderes estaduais em uma reunião do gabinete nacional esta semana, planeja eventualmente ampliar as mudanças para os transportes e outros setores-chave.

Embora a Austrália estivesse lidando com um grande volume de casos, os sistemas de saúde estavam lidando com a situação, acrescentou Morrison. Mais de 3.500 pessoas estão hospitalizadas, contra cerca de 2.000 há uma semana.

Dados de uma contagem da Reuters mostraram que as infecções na Austrália ultrapassaram 1 milhão na segunda-feira, com mais da metade apenas na semana passada.