Com dor de cotovelo, Bolsonaro muda cúpula do Mercosul de presencial para virtual por visita de Lula à Argentina

Jair Bolsonaro ficou irritado com o fato de Lula, que está em viagem para a Argentina, se encontrar com o presidente Alberto Fernández e outras lideranças edit

Sputnik - Na sexta-feira que vem, dia 17, será realizada a cúpula do Mercosul. Em um primeiro momento, o encontro entre os líderes de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai seria presencial, entretanto, o presidente, Jair Bolsonaro (PL), resolveu mudar os planos uma semana antes.

Agora, o encontro será virtual, e o motivo seria a visita do ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), à Argentina hoje (9).

Lula se encontrará com Alberto Fernández e Cristina Kirchner, e ficará em terras argentinas até segunda-feira (13), de acordo com o blog de Lauro Jardim em O Globo.

Na agenda do ex-presidente estão marcadas reuniões com sindicalistas e, possivelmente, com políticos uruguaios.

Segundo a mídia, Bolsonaro ficou irritado quando soube da nova investida de Lula no exterior, e resolveu diminuir a visibilidade da cúpula e de Fernández.

Em junho, o presidente brasileiro fez comentários indelicados sobre o presidente argentino, o comparado a Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, e dizendo que "para os dois não há vacina", conforme noticiado.

A sutil hostilidade entre os dois mandatários enfraquece as dinâmicas do bloco do Mercosul, que na visão do ministro da Economia brasileiro, Paulo Guedes, é uma "armadilha" para o Brasil.

