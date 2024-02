Com liderança de Lula fortalecida no mundo, Brasil realiza nesta quarta-feira primeira reunião ministerial do G20

O encontro marca as atividades antes da cúpula que reunirá os chefes de Estado e de Governo em novembro, também no Rio de Janeiro edit

247 - A cidade do Rio de Janeiro acolhe nesta quarta (21) e quinta-feira, sob a presidência do Brasil, a primeira reunião ministerial do G20, grupo que reúne as 19 principais economias do mundo, a União Europeia e a União Africana.

O encontro marca as atividades antes da cúpula que reunirá os chefes de Estado e de Governo em novembro, também no Rio de Janeiro.

Entre os confirmados para o encontro estão o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, e o ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov.

Além disso, estarão presentes autoridades dos países convidados e representantes de 12 organizações internacionais.

As reuniões serão fechadas, mas os chefes da diplomacia de cada país decidem se concedem entrevistas à imprensa durante a programação.

Estarão em evidência tópicos importantes da agenda do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como o combate à desigualdade e a luta pela nova governança global, num contexto internacional complexo.

Da mesma forma, os ministros dos Negócios Estrangeiros debaterão sobre as atuais tensões internacionais e a reforma dos órgãos de governança global, como o Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Da mesma forma, a guerra de Israel contra o povo palestino será um ponto de debate.

Surgirão também questões como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e as tensões políticas entre potências como os Estados Unidos, a China e a Índia.

De acordo com a programação, será oferecido um jantar aos chanceleres no final do primeiro dia de reunião e serão realizadas reuniões bilaterais ou multilaterais entre países ao longo do evento.

Encerrada a reunião de chanceleres, o evento “Os países do G20 e a diplomacia dos biocombustíveis” começa sexta-feira, também no Rio de Janeiro, no Palácio da Cidade, organizado pela Universidade de Columbia (Estados Unidos), em colaboração com o Climate Hub, Columbia Global Center Rio e Prefeitura do Rio.

