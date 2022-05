Comércio entre Rússia e China sobe 25,9% nos primeiros 4 meses de 2022

Apoie o 247

Sputnik - As transações econômicas entre a Rússia e a China aumentaram 25,9% nos quatro primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado.

As informações, dadas em meio a pesadas sanções econômicas impostas contra a Rússia por parte do Ocidente, foram divulgadas pela Administração Geral das Alfândegas da China nesta segunda-feira (9).

O comércio entre Rússia e China durante o período de janeiro a abril de 2022 totalizou US$ 51,09 bilhões (R$ 258,7 bilhões).

As exportações da China para a Rússia aumentaram 11,3% no período e totalizaram US$ 20,24 bilhões (R$ 101,4 bilhões), enquanto as exportações da Rússia para a China aumentaram 37,8% e totalizaram US$ 30,85 bilhões (R$ 156,5 bilhões).

No ano passado, o comércio entre os dois países aumentou 35,8%, atingindo um recorde de US$ 146,887 bilhões (R$ 745,2 bilhões).

O balanço da nação asiática vem em meio à miríade de retaliações econômicas e ideológicas impostas pelos Estados Unidos, Europa e demais aliados em relação à Rússia.

