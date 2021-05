Comitê de greve da Colômbia acusa o governo de se recusar a assinar acordo

O Comitê afirmou que o governo de direita do presidente Iván Duque está atrapalhando as negociações ao recusar-se a assinar um acordo edit

247 - A Colômbia completa nesta sexta-feira (28) um mês de greve nacional. O Comitê Nacional de Greve denunciou na noite de quinta-feira (27), que o governo de Iván Duque se nega a assinar um acordo preliminar estabelecido dias atrás, em uma tática que chamou de "atrasar" o diálogo.

Em entrevista coletiva, os integrantes do Comitê argumentaram que “esse adiamento, que não compreende a complexidade do momento que vivemos, faz com que o responsável pela greve, claro, seja o governo do presidente Duque”, informa a Telesul.

