Congressista dos EUA pede retirada de acusações contra Julian Assange e reafirma luta por sua libertação

Assange está preso no Reino Unido desde 2019, sendo acusado pelos EUA de 18 crimes, que podem resultar em 178 anos de prisão se for extraditado ao país norte-americano

Sputnik - Marjorie Taylor Greene, congressista dos EUA, pediu no sábado (1º) que fossem retiradas as acusações contra Julian Assange, fundador do WikiLeaks, atualmente preso no Reino Unido e que pode ser extraditado para os EUA, correndo o risco de ser condenado a 178 anos de prisão.

"Peço a libertação de Julian Assange. Suas acusações devem ser retiradas. Os Estados Unidos da América devem manter a 1ª Emenda [da Constituição do país] e proteger a liberdade de imprensa. É uma das maiores liberdades que qualquer nação pode ter", diz a congressista.

Assange permanece desde abril de 2019 na prisão britânica de segurança máxima de Belmarsh, em Londres, após ser detido quando Lenín Moreno, então presidente do Equador (2017-2021), retirou a proteção diplomática do ativista na sua embaixada na capital britânica, onde tinha permanecido por sete anos, desde junho de 2012.

O ativista australiano é acusado nos EUA de suposta conspiração após publicar no WikiLeaks cerca de 100.000 documentos classificados como "confidenciais" e outros 15.000 como "secretos", produzidos entre 1966 e 2010, que foram vazados por funcionários norte-americanos. Washington pede 178 anos de prisão por 18 supostos crimes.

Em junho de 2022, a justiça britânica aprovou sua extradição para os Estados Unidos, uma decisão que foi validada pelo governo britânico. No entanto, não foi implementada devido a um recurso interposto por Assange, em meio a pedidos de justiça da comunidade internacional em favor de sua libertação.

