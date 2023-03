Coordenação estratégica China-Rússia é crucial para o mundo

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, concluiu sua visita de Estado à Rússia na quarta-feira (22). Os resultados frutíferos da visita testemunham o significado histórico desta "viagem de amizade, cooperação e paz".

Esta foi a primeira visita de Xi Jinping desde que foi reeleito presidente da China e sua nona visita à Rússia no cargo. Os dois lados concordaram em aprofundar a parceria estratégica de coordenação estratégica na nova era. Durante uma reunião conjunta com jornalistas, o presidente Xi Jinping fez uma observação que impressionou o mundo. "As relações entre os dois países vão muito além da esfera bilateral e é crucial para a configuração mundial e o futuro da humanidade".

Atualmente, a parceria estratégica de coordenação abrangente China-Rússia na nova era atingiu seu mais alto nível na história e continua a avançar. A visita do presidente Xi Jinping demonstra claramente que a China sempre seguiu uma política externa independente e que a consolidação e o desenvolvimento das relações sino-russas é uma escolha estratégica feita pelo lado chinês com base em seus interesses fundamentais e na tendência geral do desenvolvimento mundial, e não será alterada por certo momento ou incidente. Os dois lados reafirmaram que continuariam a apoiar-se em questões relativas a seus interesses fundamentais e a resistir conjuntamente às tentativas das forças externas de interferir em seus assuntos internos.

A cooperação pragmática é uma área fundamental para o desenvolvimento das relações bilaterais entre a China e a Rússia. Durante a visita, os dois lados assinaram uma declaração conjunta sobre o planejamento do desenvolvimento para as principais direções da cooperação econômica russo-chinesa até 2030, especificando que a cooperação econômica será realizada em oito direções-chave.

Atualmente, as inéditas mudanças estão evoluindo rapidamente e o contraste do poder internacional está numa transformação profunda. Certos países ocidentais, com a mentalidade de Guerra Fria, se engajam na política de blocos e no confronto de campos, ameaçando a paz e a estabilidade mundial. Quanto mais complicada é a situação internacional, mais proeminente é a necessidade da China e da Rússia de fortalecer a comunicação e a cooperação.

Sobre a questão da Ucrânia, a China e a Rússia enfatizaram na declaração conjunta que o diálogo responsável é a melhor maneira de resolver o problema de forma estável. O lado russo reiterou seu compromisso de retomar as conversações de paz o mais rápido possível e saudou a disposição da China de desempenhar um papel ativo na resolução da crise ucraniana por meios políticos e diplomáticos, o que demonstra que a posição da China de ser objetiva e imparcial e de promover as conversações de paz é amplamente confiável. O mundo pode ver claramente a responsabilidade e o compromisso da China.

"A Rússia precisa de uma China próspera e estável, e a China precisa de uma Rússia forte e bem-sucedida." Nesta primavera, liderada pelo consenso dos dois chefes de Estado, a parceria estratégica de coordenação abrangente entre a China e a Rússia na nova era certamente será ainda mais aprofundada. Quando a China e a Rússia derem as mãos em um mundo turbulento, haverá mais impulso para a multipolarização e a democratização das relações internacionais, e mais garantia para a segurança e o desenvolvimento globais.

