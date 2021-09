Coreia do Norte lança projétil não identificado no mar, dizem militares sul-coreanos

Lançamento foi feito depois que o embaixador da Coreia do Norte na ONU pediu que os Estados Unidos desistam de sua "política hostil" edit

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte lançou um projétil não identificado no mar na costa leste do país nesta terça-feira (28)(horário local), menos de duas semanas depois de testar um novo sistema de mísseis ferroviários, disseram militares sul-coreanos, sem dar mais detalhes.

O anúncio foi feito depois que o embaixador da Coreia do Norte na ONU pediu nesta segunda-feira que os Estados Unidos desistam de sua "política hostil" em relação a Pyongyang e disse que ninguém poderia negar o direito de seu país à autodefesa e a testar armas.

Em 15 de setembro, a Coreia do Norte disparou um novo "sistema de mísseis ferroviários" projetado como um contra-ataque potencial a quaisquer forças ameaçadoras.

