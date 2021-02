Coronavírus já circulava na França em novembro de 2019, aponta estudo francês

247 - Um estudo de pesquisadores franceses mostra evidências de que o vírus SARS-CoV-2 já circulava na França em novembro de 2019.

Segundo o trabalho, publicado no sábado, 6, no European Journal of Epidemiology, a equipe de pesquisadores liderada pelo professor Fabrice Carrat, diretor do Instituto Pierre-Louis de Epidemiologia e Saúde Pública (Inserm, Universidade Sorbonne), analisou amostras de soro coletadas rotineiramente em 9.144 adultos na França.

Eles identificaram 353 participantes com um teste anti-SARS-CoV-2 IgG positivo, entre os quais 13 foram tiveram amostras coletadas entre novembro de 2019 e janeiro de 2020.

"As investigações em 11 desses participantes revelaram experiência de sintomas possivelmente relacionados a uma infecção por SARS-CoV-2 ou situações de risco de exposição potencial a SARS-CoV-2. Isso sugere a circulação precoce de SARS-CoV-2 na Europa", diz o resumo do estudo.

