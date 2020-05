Coronavírus já estava na França em dezembro, segundo especialistas

247 - O novo coronavírus estava na França no fim de dezembro, de acordo com estudo. Os primeiros casos oficiais são do final de janeiro. O chefe da unidade de reanimação dos hospitais Avicenne e Jean-Verdier, o médico Yves Cohen, anunciou neste domingo, 3, a identificação de um caso positivo que remonta a 27 de dezembro.

A pesquisa estuda amostras congeladas de pacientes internados no Jean-Verdier e Avicenne de 2 de dezembro a 16 de janeiro. "Dos 14 pacientes, um deu positivo", disse ele. O paciente foi um homem de 42 anos que foi examinado em 27 de dezembro. Isso seria a prova de que "a covid-19 já estava se espalhando pela França no fim de dezembro de 2019, um mês antes dos primeiros casos oficiais", assinalam os autores do estudo publicado no "International Journal of Antimicrobial Agents".

