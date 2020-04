Coronavírus: produção global de carros deve cair 13% em 2020

247 - Cerca de 88,8 milhões unidades de carros leves foram produzidas internacionalmente no ano de 2019, e para o ano de 2020, com a queda de produtividade estimada em 13,4%, a expectativa é de fabricação de apenas 76,9 milhões de unidades automotivas. Os dados são da empresa de pesquisa LMC Automotive, com reportagem do jornal Folha de São Paulo.

Especialistas consultados pelo jornal relataram que a nova previsão é fruto da maior instabilidade enfrentada pelo setor desde o ano de 1945.

O pesquisador automotivo Ferdinand Dudenhöffer, da Universidade St. Gallen, na Suíça, declarou que o mercado passa pela “pior crise desde a Segunda Guerra Mundial. É muito ruim, porque há uma paralisação global".

