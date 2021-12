Cristina Kirchner celebra presença de Lula na Argentina para o Dia da Democracia (vídeo)

"Nesta sexta, vamos voltar à Praça de Mayo para clelebrar. Vamos estar com Alberto [Fernández] e com Lula", afrma a vice-presidenta argentina edit

247 - A vice-presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, anunciou pelas redes sociais a presença do ex-presidente Lula na Argentina para as comemorações do Dia da Democracia, celebrado nesta sexta-feira (10).

Em vídeo, Cristina recorda que nesta data, argentinos e argentinas sempre se encontravam na Praça de Mayo, em Buenos Aires, para comemorar a democracia e os direitos humanos. "Nesta sexta, vamos voltar à praça para celebrar. Vamos estar com Alberto [Fernández] e com Lula", afirma.

Assista:

El viernes nos volvemos a encontrar en la Plaza de Mayo ♥️🇦🇷 pic.twitter.com/m4FLiOO8ZU — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 8, 2021





Lula também será homenageado pela sua luta contra o lawfare – abuso da Justiça para alcançar fins políticos e ilegítimos. A cerimônia será dirigida pelo presidente argentino Alberto Fernández, com quem Lula se reúne na Casa Rosada e inicia sua agenda oficial de visita à Argentina.

Na sexta-feira, Lula também participará, ao lado do presidente Alberto Fernández e da vice-presidenta Cristina Kirchner, de ato cultural, na Plaza de Mayo, em comemoração aos 38 anos de democracia na Argentina e ao Dia dos Direitos Humanos

Já no sábado, o ex-presidente terá encontro com dirigentes sindicais argentinos, CGT (Confederação Geral do Trabalho) e CTA (Central de Trabalhadores Argentinos) e participará de ato em homenagem a ele e ao movimento sindical.

