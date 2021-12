Cuba vai começar inserção ativa na iniciativa chinesa "Um cinturão, uma rota"

Apoie o 247

247 - A cooperação entre o Governo da República de Cuba e o Governo da República Popular da China para a promoção conjunta do Cinturão Econômico da Rota da Seda e da Rota da Seda Marítima do Século 21 foi assinado na quinta-feira passada (23) pelo vice-primeiro ministro Ricardo Cabrisas Ruiz e o presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China, He Lifeng, informa o Granma.

Este documento é o mecanismo de implementação do Memorando de Entendimento assinado entre os dois Governos, para a inserção de Cuba na Iniciativa Cinturão e Rota, por ocasião da visita do presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez à China, em novembro de 2018.

O Memorando foi elaborado em correspondência com os objetivos de desenvolvimento econômico e social de Cuba, do qual a China participa como parceiro estratégico.

Os artigos do Plano de Cooperação incluem as intenções de ambas as partes de fortalecer e promover a cooperação bilateral em setores prioritários para Cuba, tais como desenvolvimento de infraestrutura, educação, cultura, saúde e biotecnologia, comunicações, ciência e tecnologia e turismo, entre outras áreas. Também são acordados projetos e ações que contemplem interesses de benefício mútuo, com o objetivo de fortalecer e diversificar ainda mais os laços entre Cuba e a China, bem como com outros países membros desta iniciativa.

Com a assinatura deste documento, ambas as partes iniciarão a execução de ações que permitirão a Cuba concretizar a efetiva inserção da iniciativa “Um cinturão, uma rota, um megaprojeto promovido pelo Governo chinês desde 2013, que visa a criação de uma extensa rede de infraestruturas que contribuam para a conectividade entre seus membros, promovam o intercâmbio cultural e fortaleçam a cooperação internacional.

