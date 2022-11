Cúpula do G20 lamenta “em termos fortes” a guerra na Ucrânia

Apoie o 247

ICL

247 - Os líderes do G20 lamentaram a guerra na Ucrânia nesta quarta-feira (15) "em termos mais fortes" e defenderam o fim do conflito em uma declaração adotada no final de uma cúpula dos dois últimos dias (14 e 15), em Bali, Indonésia.

Os líderes das maiores economias do mundo também concordaram em acompanhar cuidadosamente os aumentos das taxas de juros para evitar repercussões e alertaram para o "aumento da volatilidade" nos movimentos cambiais, mas foi a Ucrânia que dominou a cúpula.

"A maioria dos membros condenou fortemente a guerra na Ucrânia", disse a declaração, sinalizando que a Rússia, que é membro do G20, se opôs ao texto. As posições assumidas pela China e pela Índia, que se abstiveram de uma resolução semelhante da ONU em março, não ficaram imediatamente claras.

No entanto, pelo menos três diplomatas disseram que a declaração, que reconheceu que "havia outras opiniões e avaliações diferentes da situação e das sanções", foi adotada por unanimidade.

Na véspera a Rússia explicitou suas opiniões: "Sim, há uma guerra acontecendo na Ucrânia, uma guerra híbrida que o Ocidente desencadeou e vem preparando há anos", disse o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, na terça-feira, repetindo a linha de Putin de que a expansão da Otan ameaçava a Rússia. Lavrov estava representando Putin na cúpula, mas saiu na noite de terça-feira. A Rússia foi posteriormente representada pelo ministro das Finanças, Anton Siluanov.

"O uso ou ameaça de uso de armas nucleares é inadmissível", disse a declaração.

"É essencial defender o direito internacional e o sistema multilateral que protege a paz e a estabilidade. Isso inclui defender todos os propósitos e princípios consagrados na Carta das Nações Unidas e aderir ao direito humanitário internacional."

Mais cedo, a programação do dia na cúpula foi interrompida por uma reunião de emergência para discutir relatos de um míssil que pousou em território polonês perto da Ucrânia na terça-feira e matou duas pessoas.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse após a reunião que os Estados Unidos e seus aliados da Otan estavam investigando a explosão, mas informações iniciais sugeriam que ela pode não ter sido causada por um míssil disparado da Rússia.

A Polônia, membro da Otan, disse que um foguete matou duas pessoas no leste da Polônia, perto da Ucrânia, e convocou o embaixador da Rússia para uma explicação depois que a Rússia negou ser a responsável.

Líderes das nações do Grupo dos Sete, Espanha, Holanda e UE, que estavam todos em Bali para a cúpula do G20, participaram da reunião. O G7 inclui os Estados Unidos, Alemanha, França, Canadá, Itália, Grã-Bretanha e Japão.

Os líderes do G7 concordaram em buscar esforços para limitar o aumento das temperaturas globais a 1,5°C, incluindo a aceleração dos esforços para reduzir gradualmente o uso inabalável de carvão.

À margem da cúpula, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, realizou uma reunião de duas horas com o governador do banco central chinês, Yi Gang, suas primeiras conversas pessoais com um alto funcionário econômico chinês.

Ela havia dito antes da reunião que esperava obter uma nova visão sobre os planos políticos da China e trabalhar para um maior envolvimento econômico entre os dois países.

O diretor-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, disse à Reuters durante a cúpula que várias economias importantes enfrentam um risco real de entrar em recessão, já que a guerra na Ucrânia, o aumento dos custos de alimentos e combustíveis e a alta da inflação obscurecem as perspectivas globais.

Os 19 países do G20, juntamente com a União Europeia, representam mais de 80% do produto interno bruto mundial, 75% do comércio internacional e 60% da sua população.

A anfitriã Indonésia pediu unidade e foco em problemas como inflação, fome e altos preços de energia, todos exacerbados pela guerra.

Em sua declaração, os líderes disseram que a economia mundial está enfrentando "crises multidimensionais sem paralelo" que vão desde a guerra na Ucrânia até um aumento da inflação, forçando muitos bancos centrais a apertar a política monetária.

Além de concordar em calibrar o aperto monetário, os membros do G20 reafirmaram seu compromisso de evitar a volatilidade excessiva da taxa de câmbio, reconhecendo que "muitas moedas se movimentaram significativamente" este ano.

Sobre a dívida, eles expressaram preocupação com a situação "deteriorada" de alguns países de renda média e enfatizaram a importância de todos os credores compartilharem um ônus justo.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.