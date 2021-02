Daniel Scioli, embaixador da Argentina no Brasil, estava em “lista VIP” de vacinação contra Covid-19

Maria Baqui, Metrópoles - O embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, foi considerado, pelo governo do país vizinho, uma das personalidades que devem ser vacinadas, ainda que não faça parte de nenhum grupo prioritário para imunização contra a Covid-19.

O tema, comentado no cenário internacional como “Escândalo da vacinação VIP”, foi descoberto em 19 de fevereiro e as acusações fizeram com que houvesse uma troca no comando do Ministério da Saúde da Argentina, que antes era dirigido por Ginés González García. O órgão está, agora, sob responsabilidade da médica Carla Vizzotti.

Já atuante no cargo, a ministra divulgou, nesta terça-feira (23/2), uma lista com personalidades públicas que possivelmente receberam tratamento privilegiado em um hospital público na periferia de Buenos Aires e foram imunizadas após “furar a fila” da campanha de vacinação.

