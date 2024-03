Declaração do chefe do Pentágono sobre risco de conflito Otan-Rússia significa que os EUA têm um plano para isso, diz Lavrov

Apoie o 247

TASS - O secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, ao dizer que a Otan e a Rússia podem acabar por lutar entre si se a Ucrânia for derrotada, provou que os EUA têm um plano para isso, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, numa conferência diplomática em Antalya, Turquia.

"O significado desta afirmação é que se a Ucrânia perder, a Otan terá de ir contra a Rússia. Num deslize freudiano, ele deixou escapar o que tinham em mente. Antes disso, todos diziam: Não podemos deixar a Ucrânia perder, porque [o presidente russo, Vladimir] Putin não vai parar por aí e assumirá o controle dos países bálticos, da Polônia, da Finlândia. Mas acontece que, de acordo com a declaração aberta e inequívoca do Sr. Austin, é o contrário. Não temos esses planos e não podemos ter, mas os americanos têm", disse o ministro.

Segundo Lavrov, a Europa é atualmente a principal vítima da política dos EUA de “arrastar a Ucrânia para a Otan”.

"Todas as principais despesas foram transferidas para a Europa. As pessoas estão a viver cada vez pior, os preços dos recursos energéticos dispararam muitas vezes, em comparação com o que poderia ter sido se os americanos não tivessem explodido os gasodutos Nord Stream", disse o ministro.

Ele disse que a situação em torno da Ucrânia foi concebida por Washington para garantir que a União Europeia não se torne um rival demasiado forte da economia dos EUA.

"E este objetivo foi alcançado. A Europa já não é de todo um concorrente dos EUA. Todas as principais empresas e indústria transformadora estão a mudar-se para os EUA”, disse Lavrov.

Austin disse anteriormente que acreditava que "a Otan estaria em uma luta com a Rússia" se a Ucrânia fosse derrotada. O secretário de Defesa dos EUA fez a declaração numa audiência do Comitê de Serviços Armados da Câmara.

