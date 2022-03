Departamento de Estado dos EUA pede que norte-americanos deixem a Ucrânia

"Incentivamos os cidadãos dos EUA a se inscreverem no Programa de Inscrição de Viajantes Inteligentes (STEP)", diz um comunicado da instituição norte-americana edit

247 - A Departamento de Estado dos Estados Unidos informou, em comunicado, que está pedindo aos cidadãos americanos que deixem a Ucrânia e a Rússia imediatamente.

"Incentivamos os cidadãos dos EUA a se inscreverem no Programa de Inscrição de Viajantes Inteligentes (STEP) do Departamento de Estado. O registro STEP oferece as atualizações de segurança mais recentes e facilita o contato da Embaixada dos EUA em caso de emergência", diz o texto.

"Cidadãos dos EUA na Ucrânia devem preencher este formulário online para que o Departamento de Estado possa se comunicar com você. Cidadãos dos EUA que desejam deixar a Ucrânia também podem ligar para 1-833-741-2777 (nos Estados Unidos) ou 1-606-260-4379 (do exterior) para obter assistência imediata", afirma.

